Российских дачников начнут штрафовать за сорняки

Владельцам дачных участков придётся платить штрафы за сорняки на участке, со ссылкой на юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову пишет РИА Новости.

По словам юриста, ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками предусмотрена законом. Перечень сорных растений определён постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482: к ним относятся борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов и другие.

За нарушение гражданам придется заплатить от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 до 1 тысячи рублей, а юридическим лицам — от 5 до 10 тысяч рублей.

Мацукова добавила, что правонарушением считается как использование семян, заражённых болезнями, так и бездействие владельца участка, который не уничтожает сорняки. При этом если формально правила нарушены, но вред крайне мал, административной ответственности можно избежать, заключила юрист.