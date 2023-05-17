В ФСБ рассказали о задержании диверсанта, готовившего теракт на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

Накануне на телеканале «Россия 1 Урал» вышел документальный фильм «Скрытые фигуры», где сотрудники силовых ведомств рассказали о поимке диверсантов, готовивших теракты на территории Свердловской области. Так, ФСБ удалось предотвратить ЧП в Нижнем Тагиле, которое готовил один из местных жителей. Мужчина с помощью самодельных ракет намеревался вызвать панику среди сотрудников «Уралвагонзавода» и таким образом повлиять на выпуск военной продукции.

«Мужчина в подвале жилого дома оборудовал настоящий бункер. При обыске подвала были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов. Орудия он постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Установлено, что с их помощью он планировал атаковать "Уралвагонзавод"», — рассказала официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева в телерепортаже «России 1».

Диверсант собирался запустить самодельные ракеты на территорию оборонного предприятия в надежде, что они вызовут панику среди сотрудников. Задержанный предполагал, что работники после атаки поймут, что они не в безопасности даже в центре страны, и откажутся работать.

В спецрепортаже рассказали и о других попытках диверсантов посеять панику. Чаще всего целями атак становились военкоматы, здания органов власти, объекты критической информационной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса. Так, в марте правоохранители задержали пенсионерку, пытавшуюся поджечь Нижнетагильский военкомат с помощью коктейлей Молотова. В начале апреля сотрудниками Федеральной службы безопасности была задержана семейная пара, которая продала секретные чертежи с УВЗ украинским спецслужбам.

Всего начиная с 2022 года в Свердловской и Тюменской областях оперативники ФСБ задержали 20 человек из-за подозрений в шпионаже, покушении на теракты и диверсии, а также ряде других преступлений. В общей сложности выявили восемь диверсионно-разведывательных групп. Возбуждено и расследуется 13 уголовных дел.