В Екатеринбурге суд освободил IT-специалиста, арестованного за покупку наркотиков

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал полицейским дознавателям в продлении меры пресечения в виде домашнего ареста основателю компании «Vee Security Россия», создателю приложения «Красная кнопка» Александру Литрееву, обвиняемому в покупке MDMA, со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова пишет Znak.com.

По словам Бушмакова, суд аргументировал решение тем, что следствие находится на завершающей стадии, вероятность побега обвиняемого минимальна.

«Иной меры пресечения ему не назначено, даже подписки о невыезде. Он — свободный человек. В ближайшее время Алексей планирует купить ноутбук, чтобы возобновить работу. Он может слетать в Санкт-Петербург, чтобы навестить мать, но потом вернётся в Екатеринбург, чтобы участвовать в рассмотрении своего дела по существу», — сказал Бушмаков.

В то же время он отметил, что следствие ненадолго затормозилось из-за психиатрической экспертизы, на которой настаивают полицейские: её не стали проводить из-за пандемии коронавируса. При этом Бушмаков настаивает, что оснований для проведения экспертизы у следователей нет.

Напомним, Литреев обвиняется по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта»). Он был задержан в Екатеринбурге в ночь на 23 февраля. В столицу Среднего Урала он прилетел, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в Instagram. Литреев забрал девушку из общежития и вместе с ней, согласно материалам дела, поехал забирать закладку с наркотиком, прикреплённую к мусорному баку в микрорайоне Краснолесье.

При задержании и личном досмотре у него нашли две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма в правом носке, в организме Литреева следов наркотиков не обнаружено. Сам Литреев признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Изначально Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест в СИЗО, затем меру пресечения смягчили, переведя Литреева под домашний арест.