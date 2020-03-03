Пойманного с наркотиками IT-специалиста Литреева отправляют в психиатрическую больницу

Следователи полиции назначили основателю компании «Vee Security Россия», создателю приложения «Красная кнопка» Александру Литрееву амбулаторную судебную психиатрическую экспертизу на вменяемость и наркозависимость, со ссылкой на адвоката Литреева Алексея Бушмакова пишет Znak.com.

Он отметил, что назначение экспертизы будет обжаловано, поскольку они с подзащитным считают, что оснований для её проведения нет. Бушмаков также заявил, что экспертиза может затянуть назначенный Литрееву срок содержания под стражей ещё на несколько месяцев.

«В Свердловской областной клинической психиатрической больнице большая очередь на них», — пояснил адвокат.

Он также добавил, что накануне его подзащитному официально предъявили обвинение по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта»).

Напомним, Литреев был задержан в Екатеринбурге в ночь на 23 февраля. Днём он прибыл в город, чтобы встретиться со студенткой Алёной Кулагиной, с которой он познакомился в 2019 году в соцсети Instagram. Литреев забрал девушку из общежития и вместе с ней, согласно материалам дела, поехал забрать закладку с наркотиком, прикреплённую к мусорному баку в микрорайоне Краснолесье. После этого, как говорится в рапорте оперативного дежурного ОП № 5, на телефон УМВД по Екатеринбургу поступил анонимный звонок, что в «Делимобиле», который арендовал Литреев, перевозятся наркотики. При этом был указан адрес отеля Novotel, где остановился айтишник, и номер его авто. На вызов откликнулись сотрудники ДПС, они и задержали молодого человека у гостиницы. Литреева доставили в ОП № 5 УМВД Екатеринбурга, где при личном досмотре нашли две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма в правом носке. В организме задержанного следов наркотиков не обнаружено.

Сам Литреев признал свою вину, раскаялся в содеянном и выразил надежду, что, когда дело дойдёт до суда, его преступление рассмотрят в порядке упрощённого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия.