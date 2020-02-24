Суд в Екатеринбурге арестовал по делу о наркотиках разработчика приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка»

Суд в Екатеринбурге арестовал до 22 апреля главу компании по кибербезопасности Vee Security и разработчика приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева. Его обвиняют в покупке психоактивных веществ. Как пишет Znak.com, Литреев полностью признал свою вину.

«Я бы хотел обозначить, что я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь», — заявил задержанный айтишник.

Согласно материалам дела, накануне Литреев приехал из Эстонии в Екатеринбург, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в Instagram. Вместе они поехали за закладкой, а на обратном пути в отель их задержала полиция — правоохранители были проинформированы, что Литреев перевозит наркотики.

Как пишет Е1.ru, у мужчины были обнаружены «две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма», которые Литреев прятал в носке.