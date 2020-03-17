Суд перевёл задержанного с наркотиками IT-специалиста Литреева под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения основателю компании «Vee Security Россия», создателю приложения «Красная кнопка» Александру Литрееву с СИЗО на домашний арест, со ссылкой на адвоката Литреева Алексея Бушмакова сообщает телеграм-канал движения «Чайный клуб».

Литреев обвиняется по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта»). Он был задержан в Екатеринбурге в ночь на 23 февраля, куда прилетел, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в Instagram. Литреев забрал девушку из общежития и вместе с ней, согласно материалам дела, поехал забрать закладку с наркотиком, прикреплённую к мусорному баку в микрорайоне Краснолесье.

После этого, как говорится в рапорте оперативного дежурного ОП № 5, на телефон УМВД по Екатеринбургу поступил анонимный звонок, что в «Делимобиле», который арендовал Литреев, перевозятся наркотики. При этом был указан адрес отеля Novotel, где остановился айтишник, и номер его авто. На вызов откликнулись сотрудники ДПС, они и задержали молодого человека у гостиницы. Литреева доставили в ОП № 5 УМВД Екатеринбурга, где при личном досмотре нашли две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма в правом носке. В его организме следов наркотиков не обнаружено.

Сам Литреев признал свою вину, раскаялся в содеянном и выразил надежду, что, когда дело дойдёт до суда, его преступление рассмотрят в порядке упрощённого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия. Во время избрания меры пресечения Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест в СИЗО, несмотря на то, что в суде выступил житель города, готовый сдать в аренду квартиру Литрееву на время рассмотрения дела.