В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал женщину, убившую троих своих детей

В Екатеринбурге 37-летней матери, задушившей троих несовершеннолетних детей, предъявили обвинение в убийстве. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, подозреваемую заключили под стражу на два месяца — до 26 февраля 2023 года.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы из Екатеринбурга, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — уточнил АН «Между строк» Александр Шульга.

По версии следствия, екатеринбурженка в период с 25 по 26 декабря, находясь в квартире дома на улице Бажова, задушила свою пятимесячную дочку и двух сыновей, которым было 10 и 15 лет. После убийства она отправила SMS родственникам, где рассказала о надвигающемся апокалипсисе. Когда криминалисты вошли в квартиру, мать лежала на телах детей. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по делу, проводят судебные и психиатрические экспертизы. Стало известно, что в анализе мочи женщины были обнаружены следы наркотических веществ. Об этом сообщила «КП-Екатеринбург».

Мужа подозреваемой задержали 26 декабря в Верхнем Уфалее Челябинской области. По информации E1.RU, отец обвиняемой признался, что давно был обеспокоен психическим состоянием дочери и зятя. Кроме того, соседи подозреваемой рассказывали о криках, которые слышали накануне случившейся трагедии. Тогда они и решились вызвать полицию.