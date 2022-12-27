«Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного». В Екатеринбурге мать задушила троих своих детей

Накануне в центре Екатеринбурга в квартире на улице Бажова 37-летняя мать при помощи провода задушила трёх несовершеннолетних детей: пятимесячную дочку и двух сыновей, 10 и 15 лет. Сейчас на месте случившегося работает группа оперативников, которая опрашивает соседей и собственника квартиры, выясняется, не состояла ли семья на учёте. Как сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, женщина находилась в декрете.

«Устанавливаются причины проживания в съёмной квартире и иные обстоятельства. Совместно с нашими коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их 37-летней матери представителями МВД установлены», — отметил полковник Горелых.

После убийства женщина отправила SMS своим родственникам о случившемся, где уточнила, что «наступил Апокалипсис, в городах много бесов, а её дети уже в раю». Когда криминалисты вошли в квартиру, мать лежала на телах детей. Об этом рассказали E1.RU очевидцы, уточинив, что в этот момент в помещении был ещё какой-то мужчина, которого полиция вывела в наручниках следом за женщиной. Телеграм-канал Shot опубликовал записку женщины, в которой она рассказывает о том, как в неё вселились потусторонние силы. Предположительно, письмо адресовалось мужчине — отцу детей. Родственники многодетной матери полагают, что на такое поведение женщины повлиял её муж, который якобы злился, когда она общалась с родственниками.

«Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворяется Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель», — говорится в письме.

По информации E1.RU, женщина оставила ещё одну записку, в которой признаётся, что серьёзно больна, поэтому не сможет позаботиться о троих детях самостоятельно.

«Я убила своих детей, потому что серьёзно больна и мне некому их передать на попечение в такое тяжёлое время», — уточняется в записке.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более малолетних). Об этом АН «Между строк» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела СКР, сотрудников отдела криминалистики областного Следственного комитета и отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. В ходе осмотра места происшествия применяется современная криминалистическая техника для фиксации следов совершённого преступления и назначения по ним экспертиз. Истребуется характеризующий материал в отношении указанной семьи. В ходе следствия также выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии», — уточнил АН «Между строк» Александр Шульга.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования трагедии, в которой погибли трое несовершеннолетних детей.

«Прокурор Свердловской области Борис Крылов выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов», — прокомментировала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.