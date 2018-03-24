В Екатеринбурге снесли знаменитую недостроенную телебашню

В Екатеринбурге снесли один из символов города — недостроенную телебашню, пишет Znak.com.

За полчаса до взрыва, в 8:30, прозвучала сигнальная сирена.

По регламенту РВС, занимающейся сносом башни, на 9:00 был запланирован первый взрыв (на высоте 70 метров). Второй (на высоте 10 метров) должен произойти через 1–5 минут. По факту первый взрыв произошёл в 9:13.

По расчётам, верхняя часть башни должна была упасть в сторону реки Исеть на земляную подушку, вторая — в ту же сторону на вторую земляную подушку. Падение прошло по запланированному сценарию.

Взрывом не был разрушен фрагмент башни высотой несколько десятков метров. По сообщению телеканала ЕТВ, конструкцию будут разбирать без взрывов.

Заказчик работ компания УГМК планирует строить на месте телебашни ледовый дворец для ХК «Автомобилист».

Накануне в 4:45 на недостроенную телебашню пытались залезть более десятка активистов, которые таким образом хотели выразить свой протест решению властей о сносе городской достопримечательности. Прорваться на объект смогли лишь четверо — остальных задержала и передала в полицию охрана РВС. Однако в УМВД РФ по Екатеринбургу их судьбу пояснить не смогли.

Попавшие на башню активисты установили на верхушке гигантский триколор, после чего один из них спрыгнул вниз с парашютом. Остальные просидели на вышке более семи часов, очень замерзли и были вынуждены спуститься.

Недостроенная телебашня предназначалась для охвата телерадиосигналом всей Свердловской области. Основная её часть построена в 1986–1989 годах, однако после прекращения финансирования работ в 1990 году строение оказалось в заброшенном состоянии.

По некоторым данным, на стройку единовременно было выделено 11 млн рублей, но освоено было лишь около 2 млн. Куда и как были потрачены остальные средства, неизвестно.