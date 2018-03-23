В Екатеринбурге руферы взобрались на телебашню и водрузили российский флаг

В Екатеринбурге в 4:45 утра на телебашню, которую должны снести в 9 часов утра 24 марта, взобрались четыре активиста, протестующие против её сноса, пишет Znak.com.

Один из активистов позднее спрыгнул с вышки с парашютом, ещё трое сейчас находятся наверху без парашютов.

«Мы в целом против того, что определённые люди решают, что с городом происходит, а не его жители. Мы считаем, что это должно выноситься на референдум и как минимум обсуждаться народом», — объяснил ранее эти действия один из руферов Владимир.

Официальный представитель УГМК Алексей Свалов заявил, что активисты, взобравшиеся на недостроенную телебашню, совершили нападение на охранников.

«Они попытались прорваться, 17 человек. Часть испугалась и убежала, вторая часть попыталась залезть на башню. Вроде восьмерых задержали, четверо залезли, один спрыгнул. Все лица уже установлены. При этом при попытке незаконного проникновения на охраняемый объект было совершено нападение на охранников, исполнявших свои обязанности», — подчеркнул Свалов.

По его данным, охранники уже написали заявления в полицию и собираются обратиться за помощью в медицинские учреждения.

Напомним, Екатеринбургскую телебашню собираются снести в субботу, 24 марта, в 9 часов утра. Заказчик работ по сносу — компания УГМК — планирует строить на этом месте ледовый дворец для ХК «Автомобилист».