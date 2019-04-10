В Екатеринбурге прогремел второй за день взрыв

В Екатеринбурге прогремел ещё один взрыв — в Институте металлургии на Амундсена, 101, пишет E1.ru.

По словам осведомлённого источника, произошёл взрыв кислородного баллона при замене редуктора. В результате инцидента пострадал один человек. У него обожжено 10% тела. В самом институте информацию о взрыве подтвердили, добавив, что он произошёл на втором этаже здания.

Напомним, сегодня в 10:24 в одной из квартир в доме на улице Мехренцева, 46 в Академическом произошёл взрыв, в результате которого в больницу с ожогами 50% тела попали проживавшие в ней супруги. Уже через несколько минут после хлопка на месте были пожарные и бригады скорой помощи. Позже выяснилось, что квартира, где произошёл взрыв, принадлежит высокопоставленному следователю: сразу несколько независимых источников сообщили, что речь идёт о 42-летнем Егоре Александровиче Медведевских, подполковнике юстиции, который возглавляет следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга. В пресс-службе областного СК эту информацию не подтверждают.