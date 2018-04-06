В Екатеринбурге пенсионерке и её сыну дали 32 года за убийство разносчицы пенсии

Свердловский областной суд приговорил к 16,5 годам лишения свободы общего режима пенсионерку Людмилу Рыжкову и к 15,5 годам строгого режима — её сына Константина Рыжкова, обвиняемых в жестоком убийстве сотрудницы «Почты России», со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Свердловской области Марину Канатову пишет Znak.com.

Осуждённые обязаны по приговору суда выплатить в пользу потерпевшей стороны 1 миллион рублей и 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Матери и сыну Рыжковым обвинение было предъявлено по пунктам «ж» и «з» части 2 стати 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем») и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Гособвинение запрашивало для Людмилы Рыжковой 17 лет колонии общего режима, для Константина Рыжкова — 13 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, 17 февраля 2017 года женщина-почтальон пришла в квартиру обвиняемых на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге, чтобы отдать пенсию Рыжковой-старшей. Как только почтальон перешагнула порог квартиры, пенсионерка нейтрализовала женщину электрошокером, а её сын принялся избивать разносчицу пенсий. Затем Рыжков держал сотрудницу почты, а его мать добивала жертву ножом. После преступники обмотали потерпевшую полиэтиленовыми плёнкой и пакетами, а также скотчем, в результате почтальон задохнулась.

Добычей Рыжковых стали 240 тысяч рублей, которые почтальон несла другим пенсионерам, а также два её мобильных телефона. Чтобы скрыть следы своего преступления, мать и сын намеревались дотащить труп до лифта и сбросить в шахту, но не продумали, как именно смогут это сделать. Сообразив на месте, что это не получится, они просто скатили тело этажом ниже и намеревались переложить вину на уроженцев Таджикистана, которые квартировали в этом же подъезде.

Уже на суде Рыжковы уверяли, что не виновны в гибели почтальона, так как нанесли ей только 14 ударов ножом.

По итогам расследования следователи СУ СКР также внесли в адрес «Почты России» представление с требованием принять дополнительные меры безопасности для сотрудников, задействованных при доставке пенсий и иных социальных выплат.

В суд Нижнего Тагила недавно было направлено уголовное дело со схожими обстоятельствами. 44-летний мужчина обвиняется в вооружённом ограблении разносчика пенсии. По информации следствия, 24 ноября 2017 года двое вооружённых мужчин ограбили разносчика пенсий ООО «Обеспечение-Урал» в районе дома № 18 по улице Пархоменко. 27-летний курьер попытался оказать налётчикам сопротивление, в результате чего был ранен из травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Одного подозреваемого задержали по горячим следам, второй успел скрыться.