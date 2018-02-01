В Нижнем Тагиле будут судить грабителя разносчика пенсии

В суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело по статье «Разбой» в отношение 44-летнего мужчины, обвиняемого в вооружённом ограблении разносчика пенсии.

Напомним, 24 ноября прошлого года двое вооружённых мужчин ограбили разносчика пенсий ООО «Обеспечение-Урал» в районе дома № 18 по улице Пархоменко. Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны заметил во дворе дома боровшихся мужчин, один из которых при виде стражей порядка попытался скрыться, но был задержан. 27-летний курьер попытался оказать налётчикам сопротивление, в результате чего был ранен из травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.