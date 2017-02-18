В Екатеринбурге пенсионерка с сыном убили почтальона из-за 240 тысяч рублей

В уральской столице по факту убийства сотрудницы почты возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 63-летняя пенсионерка и её сын на протяжении месяца планировали совершить разбойное нападение и убийство 60-летней женщины-почтальона, которая разносила по квартирам пенсии.

«В очередной раз, когда утром 17 февраля 2017 года почтальон пришла в дом № 6 по Бульвару Самоцветному к 63-летней обвиняемой, чтобы передать пенсию, на сотрудницу отделения связи было совершено разбойное нападение с применением электрошокера, после чего женщина была убита в результате причинённых ей 4 ножевых ранений», – рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Тело погибшей преступники замотали в полиэтиленовую плёнку и перетащили с 9 этажа, где проживали, на лестничную площадку 8 этажа. Впоследствии тело убитой обнаружили соседи.

Сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска полиции задержали местную жительницу 1953 года рождения и её сына 1987 года рождения. Они полностью сознались в содеянном и написали явки с повинной. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц, сопряжённое с разбоем») и ч. 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей»).

В сумке почтальона на момент убийства находилось около 240 тысяч рублей, часть этой суммы была обнаружена при обыске в квартире обвиняемых.

По решению суда оба обвиняемых заключены под стражу сроком на 2 месяца. Сообщникам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «ОблТВ»