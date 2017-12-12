В Екатеринбурге открылся предвыборный штаб Ксении Собчак

В Екатеринбурге начал работать штаб телеведущей Ксении Собчак, которая планирует участвовать в президентских выборах в марте 2018 года, со ссылкой на пресс-секретаря штаба Наталью Неволину пишет Znak.com.

«Мы арендовали помещение на первом этаже дома на улице Белинского, 86. Вывеску повесим, скорее всего, завтра, но уже сейчас мы готовы к приёму сторонников», — рассказала Неволина.

Официальное открытие штаба состоится 16 декабря, когда в Екатеринбург приедет Ксения Собчак. Программа визита пока согласовывается.

Сейчас в штабе трое сотрудников, а сторонников, оставивших соответствующие заявки на предвыборном сайте Собчак, в Екатеринбурге около 1,5 тысяч человек, рассказала Наталья Неволина. Одна из главных задач штаба — собрать 2,5 тысячи подписей в поддержку Собчак на территории Свердловской области. Всего для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах Собчак надо собрать 100 тысяч подписей.

Позднее пресс-секретарь штаба сообщала, что неизвестная женщина сорвала с входной двери все наклейки, связанные с президентской кампанией Ксении Собчак. По словам пресс-секретаря, женщина объяснила свой поступок тем, что её все устраивает в стране, изменения ей не нужны и вообще — «нечего молодёжи всё менять в стране».

Напомним, телеведущая объявила о своём желании баллотироваться в середине октября, она позиционирует себя как «кандидата против всех». Ожидается, что в декабре её выдвинет на съезде партия «Гражданская инициатива».