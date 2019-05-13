В Екатеринбурге неизвестные заминировали пять офисов Сбербанка

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников и посетителей пяти офисов Сбербанка, со ссылкой на пресс-службу Уральского банка Сбербанка РФ пишет Znak.com.

Отмечается, что полицейские в первой половине дня проводили проверку в четырёх офисах банка на улице 8 Марта и в одном офисе, расположенном на улице Куйбышева, однако ничего подозрительного там не нашли.

«На данный момент все пять офисов возобновили работу», — подчеркнули в пресс-службе банка.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области при этом заявили, что у них сигнал «отбой» ещё не прошёл. Подробности произошедшего там готовы будут рассказать чуть позже.

Напомним, 8 мая в Екатеринбурге эвакуировали сразу три здания — ТЦ «Свердловск», здание на Шейнкмана, 9 и здание на Машиностроителей, 19, где находится институт «Уралмашзавода». На электронные адреса организаций, находящихся в этих зданиях, поступили письма с сообщением о минировании.