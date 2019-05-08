В Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций (ВИДЕО)

Сразу три здания — ТЦ «Свердловск», здание на Шейнкмана, 9 и здание на Машиностроителей, 19, где находится институт «Уралмашзавода» — эвакуируют сейчас в Екатеринбурге, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.

По данным портала, на электронные адреса организаций, находящихся в этих зданиях, поступили письма с сообщением о минировании. Подробности пока уточняются.

Напомним, в последний раз из-за сообщений о минировании ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 13 апреля: посетителей выводили из зданий ТЦ «Радуга парк», «Гринвич», «Омега», «Карнавал», «Дирижабль», «Алатырь» и ряда других торговых объектов, а также международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и Шарташского рынка.