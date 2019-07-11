В Екатеринбурге началась подготовка к Универсиаде-2023

На заседании рабочей группы по подготовке к Всемирной летней Универсиаде 2023 года, которое прошло 11 июля, губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству приступить к инфраструктурной подготовке региона к играм.

Глава региона напомнил, что 9 июля, во время визита в Екатеринбург, президент Владимир Путин положительно оценил существующие наработки по Универсиаде-2023. Поэтому сейчас подготовка к студенческим играм – приоритетное направление работы.

Правительство Свердловской области, совместно с федеральным центром в сжатые сроки должны будут решить все финансовые и организационные вопросы, чтобы оперативно приступить к проектированию застройки «Деревни универсиады» в микрорайоне «Новокольцовский», а также к формированию инженерной инфраструктуры.

«У нас есть уникальный шанс построить здесь самый современный микрорайон, который может стать образцовым, эталонным проектом для тиражирования в других регионах России, мощной точкой роста для Свердловской области», – заявил губернатор.

Все документы, необходимые для создания дирекции по строительству должны быть подготовлены уже к началу августа.

По словам Евгения Куйвашева, к своему 300-летию Екатеринбург должен получить не только крупнейшее спортивное состязание, но и современный, обустроенный в соответствии с лучшими мировыми тенденциями комплекс жилых и учебных зданий, с отличной транспортной и социальной инфраструктурой.