Екатеринбург получил право провести Универсиаду в 2023 году

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) в Неаполе принял решение о проведении летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге, со ссылкой на источник в делегации Свердловской области пишет Znak.com.

Перед экспертами в составе делегации от Свердловской области выступил губернатор Евгений Куйвашев.

«Расположенный на границе Европы и Азии, наш старинный Екатеринбург сегодня — молодой и динамичный город. Его будущее определяют сегодняшнее многотысячное сообщество студентов. Здесь — три десятка высших учебных заведений, выпускники которых работают буквально во всех отраслях национальной экономики», — сказал глава региона.

После голосования Евгений Куйвашев задержится в Неаполе ещё на один-два дня — 3 июля здесь начинается летняя Универсиада-2019. Уже 5 июля губернатор отправится в Москву на партийную конференцию «Единой России».

На Универсиаде-2023 планируют разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Под проведение Универсиады региональные власти рассчитывают договориться с федеральными о получении денег для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге, которая пойдёт от центра города на ВИЗ, где должна быть построена деревня Универсиады. Пока решение об этом ещё не принято.

Основной площадкой «Универсиады-2023» в Екатеринбурге планируется сделать территорию вокруг МВЦ «Екатеринбург Экспо». Планировавшийся под эти цели ранее ВИЗ-Правобережный, по данным инсайдеров, оставят в качестве резервной площадки.

В субботу, 6 июля, в центре Екатеринбурга пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию победы заявки города. С 12:00 и до 21:00 в Историческом сквере установят батуты и проведут шестичасовой концерт, во время которого будут демонстрироваться ролики, анонсирующие проведение Универсиады.