В Екатеринбург прибыла новая партия респираторов и защитных перчаток от РМК на 34 млн рублей

В Екатеринбург пришла очередная партия гуманитарной помощи, приобретённая Фондом святой Екатерины на деньги председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина. В состав гуманитарного груза вошли 30 тысяч респираторов для работы с инфицированными пациентами, 255 тысяч перчаток, 11 тысяч защитных костюмов и тысяча бесконтактных термометров, сообщает пресс-служба фонда. Всё передадут в больницы Свердловской области.

«Фонд святой Екатерины находится в тесном контакте с Министерством здравоохранения Свердловской области, чтобы оперативно реагировать на возникающие потребности. Средства защиты приобретены по обращению медицинских учреждений, так как они остро необходимы при работе с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Общая стоимость партии превышает 34 млн рублей. Гуманитарную помощь пришлось вывозить из Москвы на грузовиках в несколько рейсов в течение нескольких недель.

Ранее глава РМК Игорь Алтушкин оплатил четыре самолёта гуманитарной помощи для Свердловской и Челябинской областей, потратив на это больше 7 млн долларов. Благодаря Алтушкину и владельцу компании «Сима-ленд» Андрею Симановскому в регионы поступило больше 10 млн защитных масок, а также тысячи защитных костюмов, перчаток и защитных очков. Кроме того, вместе с УГМК бизнесмен оплатил 110 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких — их в ближайшее время доставят на следующем самолёте гуманитарной помощи.

В Свердловской области на сегодня официально подтверждено 1429 случаев коронавируса, из-за инфекции умерли три человека.

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