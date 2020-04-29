В Кольцово сел четвёртый самолёт с гуманитарным грузом для врачей

В Кольцово сел очередной самолёт с гуманитарным грузом, который доставил на Урал 21 тонну средств защиты от коронавируса: 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные очки, пишет E1.ru.

Гуманитарная помощь предназначена врачам Свердловской и Челябинской областей, распределением груза по больницам занимаются чиновники.

Это уже четвёртый борт, который прилетел в Екатеринбург из Китая. Его заказал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. По данным компании, он уже потратил на помощь медикам около 7,1 миллиона долларов. Доставку первых трёх партий груза оплатил владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.

Кроме того, в ближайшее время в регион транзитным рейсом доставят 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса, а также 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые оплатили компании УГМК и РМК.

В Свердловской области коронавирус сегодня подтверждён у 85 человек, всего в регионе зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».