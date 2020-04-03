В Чечне ввели комендантский час из-за коронавируса

С 3 апреля в Чечне запрещается движение транспорта с 20:00 до 08:00, жителям в это время запрещено выходить на улицу, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Он добавил, что исключение будет сделано для некоторых организаций и служб, которые имеют право на проезд в ночное время.

«Это вынужденная мера, которая вводится как часть плана борьбы с распространением коронавируса», — объяснил Кадыров.

Глава республики напомнил, что с 5 апреля закрывается въезд в республику всех видов транспорта и ограничивается прибытие граждан.

«Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться», — заключил он.

По данным на 2 апреля, в Чечне зарегистрировано 10 случаев коронавируса, один человек умер.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».