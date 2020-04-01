В Чечне умер первый пациент с коронавирусом

В Чечне умерла 83-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, со ссылкой на Роспотребнадзор пишет РИА Новости. Она стала 25-й жертвой коронавируса в России.

Ранее Минздрав Чечни сообщал, что погибшая 24 марта прибыла из Москвы, где встречалась с дочерью, приехавшей из-за границы. Позднее у неё диагностировали коронавирус, состояние оценивалось как тяжёлое, она находилась на кислородной поддержке. Всего в Чечне девять подтверждённых случаев коронавируса.

Ранее оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что по состоянию на 1 апреля в России умерли 24 человека с COVID-19, семеро из них погибли за минувшие сутки. В России, по данным на 1 апреля, коронавирус обнаружили у 2777 человек. 190 человек выздоровели.

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