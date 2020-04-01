Чечня объявила о полном закрытии своих границ из-за угрозы коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном закрытии границ региона в связи с угрозой распространения коронавируса. С 5 апреля будет полностью закрыт въезд и выезд из Чеченской республики. Это первый регион России, который закрыл границы из-за новой пандемии.

«После 5 апреля въезд и выезд из республики как наземным, так и воздушным транспортом будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населённых пунктов», — заявил Кадыров.

Как пишет РИА Новости, Кадыров подчеркнул, что желающим уехать из региона или приехать в Чечню до 5 апреля власти окажут всю необходимую помощь.

О закрытии границ было объявлено после того, как 1 апреля в регионе умерла первая пациентка с коронавирусом.

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