В центре Нижнего Тагила на трамвайных путях столкнулись два автомобиля (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на проспекте Мира два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях. Момент аварии попал на видео, которое опубликовано во «ВКонтакте» в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Инцидент произошёл 25 ноября около 15:20. Автомобиль Chevrolet Aveo двигался в сторону улицы Циолковского по трамвайным путям. В это время с парковки у дома № 57 выезжал автомобиль Daewoo Nexia, который, совершая разворот, пересекал ряды попутно движущегося транспорта, чтобы попасть на сторону встречного движения. Увидев резко появившийся перед ним автомобиль, водитель Chevrolet Aveo попытался затормозить, однако избежать столкновения ему не удалось.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в Госавтоинспекцию по факту ДТП обращений не поступало. В ведомстве отметили, что, скорее всего, авария была оформлена в упрощённом порядке, без вызова сотрудников ГИБДД на место.

Напомним, после установки на этом участке знака 5.15.1 «Направления движения по полосам» со стороны Нижнетагильского строительного колледжа автомобилям запрещается поворачивать налево на улицу Циолковского с трамвайных путей. Несмотря на нововведение, многие из них продолжают поворачивать по привычке, используя трамвайные пути и нарушая требования знака.