На одном из оживлённых перекрёстков Нижнего Тагила изменилась схема движения  

В Нижнем Тагиле на пересечении проспекта Мира и улицы Циолковского изменилась схема движения. Со стороны Нижнетагильского строительного колледжа установлен знак 5.15.1 «Направления движения по полосам». Теперь автомобилям запрещается поворачивать налево на улицу Циолковского с трамвайных путей, разрешается только со второй и третьей полосы.

Ранее на перекрёстке Мира и Циолковского было всего две полосы, из левой можно было повернуть в сторону улицы Октябрьской Революции или поехать прямо в центр города, а из правой — повернуть в сторону улицы Вязовской или поехать прямо. Позже дорогу разделили на три полосы, несколько раз меняя схему движения, однако это не помогло избежать потока нарушителей. Общественники «Тагил без ям» обратились в мэрию с просьбой изменить схему движения. Они считают, что новая схема поможет разгрузить поток машин на дороге и избежать нарушителей ПДД.

Но не все водители готовы руководствоваться новой схемой. Буквально за 10 минут наблюдения за перекрёстком через камеру «Сетей Тагила» мы выявили несколько нарушителей.

Также изменения коснулись улицы Серова, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Теперь повернуть с улицы Серова на улицу Островского возможно и с правой полосы. Ранее поворот осуществлялся только с левой полосы. Помимо действующих знаков «Движение по полосам», на проезжей части нанесена разметка, по которой необходимо осуществлять движение автомобиля при проезде перекрёстка.