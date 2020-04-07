В центре «Мой бизнес» посоветовали самозанятым сняться временно с регистрации ради собственного выживания

Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев посоветовал самозанятым сняться на время пандемии коронавируса с регистрации и встать на учёт в Центр занятости. Это позволит местным предпринимателям при отсутствии доходов получать небольшие денежные суммы в ближайшее время. Кроме того, в законодательстве до сих пор чётко не прописано, могут ли самозанятые считаться безработными и в каких конкретных случаях.

Ранее правительство увеличило максимальную величину пособия по безработице до 12130 рублей. Центр занятости Нижнего Тагила на время карантина принимает по предварительной записи. После пандемии самозанятые снова смогут восстановить свою регистрацию.

Многие предприниматели сегодня обращаются в центр «Мой бизнес» с вопросом о том, как перейти с ЕНВД на упрощённую систему налогообложения на время карантина.

«Спрашивают, как сегодня быть тем, кто находится на таком режиме налогообложения, как единый налог на вменённый доход. Кто платит его независимо от того, продал он что-то или нет, а от квадратов площадей. Мы проконсультировались в том числе и с налоговой инспекцией, какие шаги сейчас необходимо предпринять предпринимателям, чтобы не платить ЕНВД и законно работать, используя кассы, продавая товары навынос или с доставкой», — отметил Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе.

Для того чтобы решить проблему с ЕНВД, нужно выполнить следующие шаги:

Шаг № 1 — через личный кабинет на сайте nalog.ru перевести кассовый аппарат на упрощённую систему налогообложения. Поддерживает ли кассовый аппарат такую возможность, можно уточнить у сервисной организации, которая занимается его обслуживанием. Если нет — кассовый аппарат необходимо предварительно перенастроить.

Шаг № 2 — для неоплаты налога по ЕНВД в период «карантина» нужно подать через системы сдачи электронной отчётности заявление на приостановление работы по ЕНВД (любой бухгалтер может это сделать).

Шаг № 3 — организовать либо доставку товаров с соблюдением всех санитарных требований, либо продажу продукции через окно выдачи товаров (в торговом зале осуществлять выдачу продукции нельзя).

Напомним, ранее Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области попросил полностью освободить малый бизнес от всех налогов до конца года.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».