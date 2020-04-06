Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области попросил полностью освободить малый бизнес от всех налогов до конца года

Из-за ситуации, связанной с коронавирусом, поддержку уральскому малому бизнесу оказало бы освобождение от всех налогов до конца года, а также продолжение господдержки в 2021 году, со ссылкой на члена совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Сергея Козлова пишет Znak.com.

По его словам, бизнес нуждается в рефинансировании или отсрочке по кредитам, а также снижении процентной ставки по займам. Предпринимаемых мер пока недостаточно, отметил эксперт. По мнению Козлова, вероятнее всего, после утверждения Законодательным собранием среди мер поддержки будет снижение арендной ставки и платы за землю, будут уменьшены налоги на имущество, единый вменённый налог для предприятий общепита приблизится к нулю.

«Сейчас прорабатываются все меры возможной поддержки бизнесу. Прежде всего, по уменьшению расходов предприятий, но этого недостаточно, чтобы вывести бизнес на уровень [оборотов] февраля. Я надеюсь, что эти меры в дальнейшем будут расширены и затронут более широкий спектр отраслей», — сказал Сергей Козлов.

По мнению предпринимателя Дмитрия Ханина, члена союза «Опора России», государство должно субсидировать, финансировать нагрузку по содержанию сотрудников на период каникул (cейчас это легло на работодателей), и речь идёт не о банковских займах на выплату зарплаты, даже под ноль процентов. Дмитрий Ханин также попросил чётко прописать в законодательстве, кому можно работать в объявленные нерабочими дни и какие санитарные меры безопасности надо предпринять, чтобы разрешить бизнесу возобновить работу. По его словам, с точки зрения безопасности непонятно, почему разрешено работать салонам бытовой техники, но запрещено ювелирным салонам.

«Слава богу, что меры поддержки есть, но они оказываются в русле традиционного подхода. То есть оказываются при каких-то условиях», — отметил Дмитрий Ханин.

По его словам, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом носит глобальный характер, придётся доказывать, что предприятие нуждается в поддержке, и на это бизнес будет тратить гигантские усилия. Дмитрий Ханин полагает, что должны быть общие меры поддержки для всех — например, отмена санкций, штрафов и проверок, а кроме того, индивидуальные меры помощи.

Напомним, ранее указом президента в России были объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты сотрудников за счёт работодателя. Такой режим введён по 30 апреля. В Свердловской области действует режим самоизоляции, передвижение населения ограничено, работать в таких условиях могут только отдельные виды предприятий.

В России зарегистрировано 6343 случая заболевания, в Свердловской области — 44 случая.

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