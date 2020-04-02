Центр занятости Нижнего Тагила на время карантина принимает безработных по предварительной записи

В связи с распространением коронавируса в России службы занятости перешли на дистанционный режим работы. Как рассказали АН «Между строк» в Центре занятости населения Нижнего Тагила, с 30 марта по 3 апреля неработающие тагильчане могут встать на учёт по предварительной заявке по телефону.

Сотрудники Центра занятости продолжают вести приём для признания гражданина безработным с 9:00 до 17:00 в здании по Газетной, 45а. Попасть к специалистам можно по предварительной записи по телефону: 8 (3435) 25-32-01.

Тем же, кто уже состоит на учёте по безработице, не нужно обращаться в Центр занятости, продление регистрации будет организовано дистанционно — с вами свяжутся по телефону.

«С целью временного ограничения посещения гражданами Центров занятости сотрудники будут осуществлять личное взаимодействие с гражданами, обратившимися в Центр занятости, только в целях признания их безработными. В этом случае на приём необходимо взять с собой оригиналы документов. Время и дату личного посещения необходимо согласовать с центром занятости», — пояснили в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.

Сообщить о нарушении работодателем ваших прав можно по номерам горячих линий Государственной инспекции труда в Свердловской области.

Горячая линия по вопросам соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией: 8 (908) 908-18-25.

Горячая линия по вопросам обеспечения трудовых прав работников предпенсионного возраста: 8 (343) 354-72-71.