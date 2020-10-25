В Беларуси вновь начались массовые акции протеста. Силовики применили спецсредства против оппозиции

В воскресенье, 25 октября, в Беларуси проходит очередная многотысячная акция протеста оппозиции. Сегодня истекает срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула нынешнему главе государства Александру Лукашенко. У протестующих было три требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью прекратиться, а все политзаключённые должны быть освобождены. В противном случае Тихановская пригрозила 26 октября начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах. Власти страны не стали выполнять условия протестующих, поэтому оппозиция призвала жителей страны выйти на массовые протесты 25 октября. В воскресенье во второй половине дня колонна протестующих направилась к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости. После этого очевидцы и белорусские телеграмм-каналы стали сообщать о взрывах светошумовых гранат, сообщает РИА Новости.

«Толпа подошла вплотную к оцеплению и скандирует протестные лозунги. Помимо личного состава правоохранителей, здесь также находится спецтехника: армейские грузовики, водомёты и заградительные автомобили. Силовики встретили протестующих с щитами и в полной амуниции. По свидетельствам очевидцев, участники протестной акции попытались завязать беседу с силовиками, однако эти усилия оказались тщетными», — передаёт корреспондент агентства.

В свою очередь, белорусские власти подтвердили использование спецсредств против оппозиционеров «для пресечения противоправных действий протестующих». В милиции добавили, что толпа отошла назад по улице и сейчас находится около здания РУВД.

После произошедшего СМИ стали писать о массовых задержаниях. Всего по данным правозащитного центра «Весна» на акциях протеста в Белоруссии задержали более 100 человек. Сообщается также о нескольких задержанных журналистах, которые освещали акцию протеста. Белорусская оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участниках протеста в Минске.

«Началась паника, люди услышали громкие взрывы и увидели яркие вспышки. В отдельных случаях гранаты взорвались прямо под ногами у протестующих, некоторые так и остались стоять в дыму. Остальные бросились врассыпную. Следом за этим начались массовые задержания, людей хватали и тащили в автобусы», — рассказал один из свидетелей произошедшего.