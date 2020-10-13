Тихановская объявила о «народном ультиматуме» властям Беларуси и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» действующему руководителю страны Александру Лукашенко, сообщает пресс-служба Тихановской.

У протестующих три требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью прекратиться, а все политзаключённые должны быть освобождены.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. […] Беларусь — это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября», — говорится в заявлении Тихановской.

Протесты против избрания Александра Лукашенко президентом Беларуси продолжаются в стране с августа. Они отмечены многочисленными стычками участников акции с органами правопорядка, сотрудники которых активно применяют спецсредства, включая резиновые пули. Накануне руководство Министерства внутренних дел Беларуси заявило о готовности применить против протестующих боевое оружие «для поддержания порядка в Минске».