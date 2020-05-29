В Башкирии более 500 медиков заразились коронавирусом

В Республике Башкирия 507 медиков заразились коронавирусом, со ссылкой на пресс-службу комитета профсоюза работников здравоохранения республики пишет «Интерфакс».

«Заболевшие есть во многих больницах, перепрофилированных под госпитали. Сказывается и усталость медиков, которые третий месяц работают в режиме цейтнот», — сказали в профсоюзе.

Там отметили, что 13 заразившихся медработников уже получили страховые выплаты. В случае, если сотрудник больницы работал в «красной зоне» и ему понадобится лечение из-за заражения, ему выплатят 68,8 тысячи рублей, в остальных случаях потребуется провести проверку с участием Роспотребнадзора.

По данным Минздрава, по состоянию на 22 мая из-за коронавируса в России умер 101 медик. При этом «Медиазона» подсчитала, что смертность от коронавируса среди российских врачей в 16 раз выше, чем в шести странах со сравнимыми масштабами эпидемии. В «Списке памяти», который ведут коллеги погибших медиков с коронавирусом, сейчас указаны 311 имён.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».