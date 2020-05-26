Минздрав подтвердил смерть более ста врачей от коронавируса

Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила «Интерфаксу» директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.

«Минздравом ведётся регистр умерших медработников. На этой неделе каждый регион должен заполнить регистр, мы их запросили, чтобы подтвердили. На прошлую пятницу в списке подтверждённых оказался 101 человек. Сверяем эти данные с данными ФСС (Фонд социального страхования), который опирается на данные СМИ и "Списка памяти"», — сказала Летникова.

Она также сообщила со ссылкой на ФСС, что на 25 мая 823 медработника получили выплаты на общую сумму 56,6 млн рублей в связи с заражением коронавирусом.

«Остальные случаи — более пяти тысяч обращений — сейчас ведётся расследование», — сказала Летникова.

Напомним, ранее «Медиазона» сообщала, что в России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Издание исследовало «Список памяти» — созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. Из 222 упомянутых там медиков благодаря официальным сообщениям ведомств и чиновников, региональных оперативных штабов, СМИ и родственников «Медиазоне» удалось подтвердить гибель 165 медиков.

Издание отмечало, что в России, по официальным данным, от коронавируса умерли 2864 человека. Таким образом, доля врачей и медицинских работников в общем количестве смертей составляет 7%, что в 13 раз выше, чем в Великобритании, в 10 раз — чем в Италии, в 27 раз — чем в Испании, в 14 раз — чем в США, в 4 раза — чем в Иране и в 29 раз — чем в Германии.

Издание выдвинуло два предположения, почему в России гибнет так много медиков: первое объяснение — российскую статистику смертности от коронавируса занижают, второе предположение — высокий риск из-за нехватки индивидуальных средств защиты.

В настоящее время в «Списке памяти» в интернете 302 медика, которых коллеги занесли в реестр как погибших от коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».