В 2021 году в Нижнем Тагиле за 156 млн рублей создадут «Аллею рандеву» у медколледжа и реконструируют две зоны отдыха 

Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию, которая благоустроит в 2021 году площадь Танкостроителей и сквер за дворцом культуры «Юбилейный», а также создаст «Аллею рандеву» в районе филиала Свердловского областного медколледжа. Последний проект вошёл в перечень объектов для благоустройства по результатам дополнительного рейтингового голосования в августе — сентябре этого года. Подрядчика для всех территорий определят по итогам электронного аукциона в начале декабря. За все работы ему планируется заплатить 155,9 млн рублей.

«Аллея рандеву» расположится на территории площадью 6360 квадратных метров. Дизайн-проект разрабатывало МБУ «Тагилгражданпроект». По его задумке, после реконструкции прогулочная зона объединит сеть пешеходных дорожек, вымощенных разноцветной тротуарной плиткой. В сквере установят многоуровневую площадку со сценой, парковые качели и полукруглые скамьи. На территории создадут декоративные композиции из травянистых и древесно-кустарниковых растений и организуют светодиодное освещение.

После реконструкции «Аллея рандеву» станет продолжением туристско-рекреационной зоны «Тагильская лагуна» и войдёт в пешеходный маршрут «Малахитовая линия».

Площадь Танкостроителей после благоустройства сильно не изменится. Там приведут в порядок монумент с танком Т-72, обновят плиточное покрытие, расширят парковочную зону. Также на площади организуют освещение, высадят деревья и кустарники.

Рядом с «Юбилейным» установят небольшую часовню в память о Выйско-Никольской церкви (усыпальнице Демидовых). Ранее она находилась на месте Дворца культуры.

Благоустраивать общественные территории будут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».