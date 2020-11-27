Мэрия Нижнего Тагила потратит на благоустройство двух дворовых территорий в следующем году более 36 млн рублей

Тагильская мэрия ищет компанию-подрядчика для благоустройства двух дворов почти за 36,3 млн рублей. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок. Согласно ей, в следующем году чиновники хотят привести в порядок территорию на улице Газетной (в районе домов № 87 и № 95) и площадку между улицами Космонавтов и Ермака. Деньги будут выделены в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Во дворе на улице Газетной хотят установить комплекс из пяти турникетов, шведской стенки и рукохода, а также несколько тренажёров для занятий физкультурой и спортом. Для детей сделают горку «Подводная лодка», бум-бревно и дорожку «Змейка», сетку «Пирамида», гимнастический городок и домик-лабиринт. Также планируется поставить маленький автобус, песочный дворик с горкой «Опушка» и игровой комплекс из трёх башен с крышами, соединёнными между собой подвесным мостом и сеткой для лазания. На входе на детскую площадку организуют красочную арку с изображёнными на ней мультяшными героями.

На территории в районе улиц Ермака и Космонавтов установят комплекс из семи турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец. Дети смогут играть в песочном дворике «Кремль», комплексе «Крепость». Также на площадке могут поставить игрушечный локомотив с вагончиком.

В обоих дворах установят новые урны, скамейки-качели с навесом, качалки с каруселями, велосипедные стойки. Вокруг зон отдыха сделают ограждения.

Какая именно организация займётся реконструкцией объектов, станет известно в начале декабря. Победитель торгов должен будет приступить к работам по благоустройству в середине апреля, а закончить их — до 15 октября.