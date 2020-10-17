Свердловский вице-губернатор Алексей Орлов открыл первый экопарк в городе и оценил работу мэра Владислава Пинаева за 2 года

16 октября в Нижний Тагил с рабочим визитом приехали первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Орлов принял участие в открытии первого в городе экопарка, который организовали на некогда заброшенном пустыре в микрорайоне «Муринские пруды». Его реализовали благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» за 95 млн рублей. Более 83 млн рублей направили из федерального бюджета, остальные деньги – из областной и местной казны.

«Очень важно, что в разработке концепции парка принимали участие местные жители, большое количество общественников, – отметил Алексей Орлов. – Я сегодня смотрел на их реакцию, разговаривал с людьми – все приняли этот парк. А всё потому, что он построен по тем пожеланиям, которые высказывались самими жителями. И важно также то, что парк сделан рядом с новой школой № 100 на 1200 мест, которую запустили в прошлом году. Владислав Юрьевич, когда открывал школу, обещал, что рядом с ней появится большое общественное пространство. И это обещание сдержал. За такими современными пространствами, которые формируют комфортные условия жизни, будущее наших городов».

Сейчас обсуждается озеленение экопарка, где разбито более 40 тысяч квадратных метров газонов. Предполагается, что каждое 1 сентября ученики школы № 100 будут сами сажать деревья на общественной территории, а затем следить за ними до выпуска из учебного заведения. Это позволит создать дубовые, яблочные или липовые аллеи в парке.

«Гальяно-Горбуновский массив – самый жилой район, экологический самый чистый в городе. Здесь проживают порядка 100 тысяч человек. Это достаточно большая территория. И до момента появления экопарка здесь практически не было общественных пространств. В перспективе рядом планируется также и строительство лыжной базы. Есть лесной массив, пруды, многие любят здесь отдыхать», – отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Создавали экопарк площадью 7,5 га на Гальянке специалисты МУП «Тагилдорстрой». Сейчас на территории есть уютные беседки и качели, места для занятий воркаутом и покатушек на роликах и самокатах, а также площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мне очень нравится то большое пространство, которое здесь удалось организовать, оно не загружено разными ненужными вещами. Детская площадка для одного возраста в одной стороне, для другого – в другой. Есть две горки. Все архитектурные формы, лавочки, например, сделаны из настоящей лиственницы. Дорожки из натурального камня. В вечернее время работает освещение. Сделана очень красивая подсветка, даже мельница подсвечивается», – отметил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Первый замгубернатора посмотрел также построенный в этом году детский сад № 210 по улице Удовенко в рамках нацпроекта «Демография». Планируется, что в ближайшее время он получит лицензию на право осуществления образовательной деятельности, и его порог переступят 170 малышей. Перед тем, как отправиться на совещание по подготовке ГЛК «Гора Белая» к новому зимнему сезону, где обсуждались перспективы развития туркластера, Алексей Орлов дал оценку работе Владислава Пинаева на посту мэра Нижнего Тагила в течение двух лет.

«Оценивают работу в первую очередь жители. А я сегодня слышал от жителей слова благодарности. Со стороны правительства области никаких вопросов [к Пинаеву] нет. Есть хорошее взаимодействие. Город развивается. Понятно, что вопросов очень много, времена сейчас непростые. Но, тем не менее, мы в постоянном диалоге все эти вопросы решаем», – сказал Алексей Орлов.

17 октября исполняется ровно два года с момента инаугурации мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Для журналистов городских и региональных СМИ специально организовали пресс-тур для того, чтобы рассказать об изменениях в муниципалитете за прошедшие 24 месяца.

Пинаев прокатился вместе с корреспондентами и фотографами в одном автобусе и провёл небольшую экскурсию по Тагилу. Он напомнил о том, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделано уже более 50 участков. Дорожные островки приведены в порядок, на них установлены фигуры в виде животных. На этой неделе закончилось благоустройство дворовой территории, объединяющей 9 многоквартирных домов в районе улиц Ермака и Лебяжинская.

Сейчас продолжается строительство моста через Тагильский пруд. Перед входом на стройку была организована поликлиника на колесах. Все рабочие ежедневно проходят медицинский осмотр.

«Сейчас ведутся работы по возведению технологического моста. В ближайшее время они будут закончены. Осталось сделать всего два пролёта. С технологического моста будут вестись работы по возведению всех узловых опор. На правом берегу компания “УБТ-Сервис” занимается сегодня созданием дорожного полотна и прокладкой ливневой канализации, установкой колодцев. Также там идут работы по переносу сетей и строительству разъезда в виде бабочки», – рассказал кратко руководитель проекта компании-подрядчика «Альмакоргрупп» Вячеслав Назаров.

«Строительство моста – один из самых важных инфраструктурных объектов за всю историю города. Первое упоминание о строительстве мостового перехода было ещё в 30-х годах прошлого века. Сегодня его возведение ведётся в рамках трёхстороннего соглашения между правительством Свердловской области, холдингом ЕВРАЗ и администрацией города. Этот объект станет украшением Нижнего Тагила, а также поможет развести транспортные потоки и позволит начать реконструкцию городской плотины. Она уже давно нуждается в ремонте», – отметил глава города Владислав Пинаев.

В декабре завершится ремонт школы № 85, рассчитанной на 550 мест и построенной ещё в 1953 году. Ранее в ней ни разу не проводили капитальный ремонт, лишь текущие. Теперь в учебном заведении создадут совершенно новую образовательную среду.

«Школе удалось попасть в госпрограмму по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях и приведению их к современным условиям. 95 млн рублей было выделено только на приобретение современного оборудования. Контракты уже заключены. В школе будет современная лаборатория робототехники. Имеется ввиду не простое лего-конструирование, прототипирование, а работа с программируемыми роботами и 3D-моделированием. С ними ребята смогут участвовать в WorldSkills Russia Juniors», – рассказала начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

В школе изначально не был предусмотрен актовый зал, поэтому необходимые условия для массовых мероприятий решили создать в большом холле здания на втором этаже. Там, в числе прочего, сделают импровизированную сцену с выдвижным экраном.