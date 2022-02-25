В 2021 году мэрия Нижнего Тагила продала городское имущество на 20,5 млн рублей

За 2021 год тагильские чиновники продали с молотка около 19 объектов городского имущества. О приватизации муниципального жилого и нежилого фонда на очередном заседании гордумы отчиталась начальник профильного управления администрации города Марина Михайлова.

Пять проданных объектов из девятнадцати должны были уйти с молотка за 24 млн 564 тысячи рублей, но город предоставил будущим владельцам рассрочку на семь лет. Под приватизацию отдали самое дорогое нежилое здание по адресу улица Фестивальная, 56 (тёплая автостоянка), а также нежилые помещения на Курортной, 16, Черноисточинском шоссе, 15, Орджоникидзе, 12 и Краснознамённой, 73.

Всего в перечень приватизированных объектов недвижимого имущества, за которые владельцы сразу внесли полную оплату, вошли 12 помещений, среди них цокольные этажи и подвальные помещения. На их приватизации город заработал 7 млн 415 тысяч рублей.

В список приватизированных объектов движимого имущества вошли 80 единиц техники и вырубленная древесина в объёме 1817,5 куб. метров, что принесло в казну города ещё около 8 млн 220 тысяч рублей.

Но не все объекты удалось реализовать в прошлом году. Изначально муниципалитет планировал продать в 2021 году семь «новых» муниципальных объектов, но ни один из них не вошёл в число приватизированных.

Продать планировали четыре гаражных бокса, а также цокольный этаж в здании 1973 года постройки на улице Калинина, где находится отдел полиции № 17. Кроме того, в список входили три склада и административно-бытовое двухэтажное здание на производственной базе по улице Энтузиастов (более 1000 кв. метров). Ещё один лот — двухэтажное здание цеха обработки мрамора площадью 417 кв. метров на территории для эксплуатации Гальянского месторождения известняков и локомотивно-вагонного депо — также не был продан.