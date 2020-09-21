В 2021 году мэрия Нижнего Тагила намерена пустить с молотка производственную базу и цех обработки мрамора

Тагильские чиновники планируют продать в 2021 году 7 «новых» муниципальных объектов. Это 4 гаражных бокса, а также цокольный этаж в здании 1973 года постройки по улице Калинина, где находится отдел полиции № 17. Кроме того, мэрия намерена пустить с молотка 3 склада и административно-бытовое двухэтажное здание на производственной базе по улице Энтузиастов (более 1000 кв. метров). Ещё один будущий лот — двухэтажное здание цеха обработки мрамора площадью 417 кв. метров на территории для эксплуатации Гальянского месторождения известняков и локомотивно-вагонного депо.

Мэрия уже внесла прогнозный план приватизации на рассмотрение в городскую думу. Сначала этот вопрос рассмотрят на думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности и муниципальной собственности, затем на заседании самого коллегиального органа. Если депутаты одобрят прогнозный план приватизации, чиновники смогут выставить объекты на продажу.

Каждый год горадминистрация вносит проект прогнозного плана приватизации городского имущества в думу для рассмотрения его депутатами. Одни помещения и здания быстро распродают, другие подолгу числятся в списках. Их удаётся реализовать лишь спустя несколько лет, снизив цену на десятки миллионов рублей.

Напомним, в 2019 году мэрия Нижнего Тагила больше всего денег получила от продажи бывшего Центра организации отдыха и оздоровления детей. В 2020 году администрация пытается пустить с молотка более 20 объектов недвижимости, на продажу выставили даже Треуховский дом первой половины XIX века по улице Кирова. На последней думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности и муниципальной собственности начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова призналась депутатам, что в этом году продать объекты особенно тяжело. Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса на торги практически никто не заявляется. Да и сроки их проведения затянулись.