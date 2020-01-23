В 2019 году мэрия Нижнего Тагила больше всего денег получила от продажи бывшего Центра организации отдыха и оздоровления детей

Около 80 млн рублей заработала мэрия Нижнего Тагила на приватизации 42 объектов муниципального имущества в 2019 году. Больше всего денег удалось выручить от реализации нежилого двухэтажного здания, гаража и земельного участка на ул. Карла Маркса, 28а, которые находятся рядом с Нижнетагильским колледжем искусств. Их купило тагильское ООО «Эдифис», которое занимается арендой и управлением недвижимым имуществом.

Площадь проданного здания составляет 677,6 кв. метра, год постройки — 1962. Износ — свыше 31%. Ранее в здании размещался Центр организации отдыха и оздоровления детей, а также Центр бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных образований Нижнего Тагила. Здание на Карла Маркса, 28а было внесено в прогнозный план приватизации ещё в 2017 году.

Почти 11 млн рублей администрация получила от продажи банно-прачечного комплекса и земельного участка на улице Ильича. Его приобрела предпринимательница из Нижнего Тагила Елена Смирнова. У банного комплекса, который был построен более 70 лет назад, есть обременение. В течение пяти лет новый хозяин не должен менять функционал здания. Ранее мэрия уже пыталась продать баню за 20 млн рублей, но покупателя не нашлось. Поэтому стоимость лота была снижена сначала до 12 млн рублей, а позже и до 9 млн рублей.

За 10 млн рублей было продано нежилое здание на ул. Коминтерна, 58. При этом изначально объект планировали реализовать почти за 26 млн рублей и в 2017 году. 8,7 млн рублей выручили от продажи 10 зданий и помещений предпринимателям, которые ранее их арендовали в течение нескольких лет. Право преимущественного выкупа позволит бизнесменам платить с рассрочкой на 5–7 лет. Чуть более полумиллиона чиновники заработали на продаже Chevrolet NIVA, Landmark, грузового самосвала и автокрана. Неприватизированными остались ещё 16 объектов, в том числе нежилое двухэтажное здание цеха обработки мрамора на территории для эксплуатации Гальянского месторождения известняков.

Напомним, в 2020 году тагильская мэрия попытается продать ещё 22 объекта недвижимости, в том числе Треуховский дом первой половины XIX века по улице Кирова. Он был построен для семей заводских служащих Демидова. В советское время в здании располагалось музыкальное училище. В последние годы памятник архитектуры разрушался.