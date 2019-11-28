Депутаты Нижнего Тагила разрешили мэрии продать Треуховский дом и ещё 21 объект в 2020 году

Депутаты Нижнетагильской гордумы приняли прогнозный план приватизации муниципального имущества в 2020 году. Тем самым они одобрили продажу Треуховского дома и ещё 21 объекта. Решение было принято сегодня, 28 ноября. За прогнозный план проголосовали все 23 присутствовавших на заседании коллегиального органа народных избранника.

От реализации 22 муниципальных объектов (5 нежилых зданий и 17 помещений) тагильская администрация планирует выручить от 17 до 20 млн рублей. Средства, необходимые для подготовки объектов к приватизации, уже предусмотрены в проекте бюджета города на будущий год, говорится в заключении Счётной палаты.

В 2020 году чиновники надеются продать не только цокольные помещения и гаражи, но и Треуховский дом первой половины XIX века по улице Кирова, 21 площадью 390,2 кв. м. В августе этого года он обрушился из-за сильных дождей. Здание является объектом культурного наследия. В первой половине XIX века дом, прозванный горожанами Треуховским, был построен для семей заводских служащих Демидова. В советское время в здании располагалось музыкальное училище. В последние годы памятник архитектуры разрушался. В августе в мэрии Нижнего Тагила сообщили, что готовы восстановить разрушенный после дождей Треуховский дом.

Напомним, в заключении Счётной палаты города чиновники предупреждаются о рисках невыполнения прогнозного плана, поскольку включаемые в него Треуховский дом и часть здания в с. Сулём на ул. Гагарина, 54 могут оказаться невостребованными со стороны покупателей. Объекты повреждены, годы их постройки не установлены, коммуникации отсутствуют.

В 2019 году тагильские чиновники надеялись выручить от продажи материальных и нематериальных активов 176 млн рублей, однако за 9 месяцев им удалось получить лишь 106,6 млн рублей и выполнить план на 60,6%. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 9 месяцев составляют почти 161,6 млн рублей (64,7% от запланированной суммы).