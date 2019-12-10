Мэрия Нижнего Тагила продала баню на улице Ильича за 11 млн рублей

Банно-прачечный комплекс на улице Ильича за 11 млн рублей приобрела предприниматель из Нижнего Тагила Елена Смирнова, сообщает ИА «Все новости». Накануне, 9 декабря, прошли очередные торги, в которых участвовало ООО «Дорожник» и три индивидуальных предпринимателя. В ходе аукциона стартовая цена лота выросла с 7,1 до 10,9 млн рублей. Как заявил изданию вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, у банного комплекса есть обременение. В течение пяти лет новый хозяин не должен менять функционал здания.

Здание общественной бани было построено более 70 лет назад. С момента основания банно-прачечный комплекс находится в собственности города. В 2006 году муниципалитет сдал здание предпринимателю, договор аренды истекает в 2021 году. Ранее мэрия уже пыталась продать баню за 20 млн рублей, но покупателя не нашлось. Позже стоимость лота была снижена до 12 млн рублей, а потом до 9 млн рублей, но и тогда аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.