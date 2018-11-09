В 2019 году тагильская мэрия потратит на антитеррористическую защищённость образовательных учреждений 172 миллиона рублей

Мэрия Нижнего Тагила планирует потратить на мероприятия, связанные с антитеррористической защищённостью учреждений образования, в следующем году 172 миллиона рублей. Деньги пойдут на монтаж систем видеонаблюдения, замену и ремонт «тревожных кнопок», обеспечение 50 зданий системами контроля доступа и установку ограждений вокруг 38 организаций. Работы по обеспечению антитеррористической охраны колледжей, школ и детских садов должен будет провести Центр обслуживания зданий и помещений.

По информации начальника управления образования Татьяны Удинцевой, в 2019 году также сделают капремонт школы № 72, обновят кровли в 15 учреждениях и приведут в порядок здание станции юных туристов. Будет продолжена работа по строительству школы на 1200 мест в микрорайоне Муринские пруды и двух детских садов на ГГМ, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской администрации.

Сегодня в ремонте кровли нуждаются 26 школ и детских садов Нижнего Тагила. К 1 декабря этого года должны быть закончены работы по приведению в порядок школы № 55, где из-за дырявой крыши было сорвано начало учебного процесса.

Напомним, 17 октября произошло нападение на Политехнический колледж в Керчи. Студент Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл огонь из ружья. Погибли 20 человек, более 40 пострадали. Заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев после трагедии заявил, что в школах и организациях среднего профессионального образования России будут приняты дополнительные меры безопасности.