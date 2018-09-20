Политика

«Ремонт кровли нужен 26 школам и детским садам». Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала срыв учебного процесса в школе № 55

20.09.2018 16:56
«Ремонт кровли нужен 26 школам и детским садам». Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала срыв учебного процесса в школе № 55

Сегодня в ремонте кровли нуждаются 26 школ и детских садов Нижнего Тагила. Об этом замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров сообщил на очередном заседании думы, комментируя срыв учебного процесса в школе № 55 в Дзержинском районе. Он также заявил, что на момент проверки состояния образовательного учреждения чиновниками крыша ещё не была дырявой. 

«Я являюсь председателем комиссии по приёмке всех образовательных учреждений в городе. 16 августа был ливень, все мы видели, как плавал город. Произошло скопление воды на крыше школы, как в бассейне, и вода пошла вовнутрь, были притоплены третий и второй этажи. Поэтому на следующий день, когда мы выехали туда совместно с врип главы города [Владиславом Пинаевым], было принято решение: в такое здание заводить детей нельзя, нужно немедленно начинать ремонт кровли. Сейчас эти работы ведутся, но по большому счёту трудностей для жителей в данном микрорайоне мы не создали. Дети занимаются в две смены в школе № 8, которая находится в 25 метрах от школы № 55», сказал Валерий Суров. 

 

Ранее Дзержинская районная прокуратура направила в суд иск с требованием обязать образовательное учреждение произвести капитальный ремонт кровли и выполнить предписание по системе отопления до 31 октября 2018 года, а администрации города — профинансировать эти работы. В конце августа мэрия объявила аукцион по отбору подрядчика, который приведёт в порядок кровлю за 12,5 миллиона рублей. Его итоги будут подведены только после 24 сентября. До окончания ремонта крыши ученикам придётся ходить в соседнюю школу № 8. При этом сегодня Валерий Суров сообщил на заседании думы, что в школе № 55 нужно будет привести в порядок не только кровлю, но и третий этаж.

«Когда начали производить демонтаж утеплительного материала, оказалось, что плиты были нагружены до такой степени, что произошло их провисание. Когда утеплительный материал сняли, плиты встали в своё рабочее состояние и получилось так, что перегородки, которые на третьем этаже, просто повисли в воздухе. Расстояние между потолком и перегородками стало от 5 до 10 см, поэтому сейчас мы передвигаем порядка 500 тысяч рублей, чтобы провести ещё ремонт школы», добавил чиновник.

Недавно назначенная начальником управления образования Татьяна Удинцева отметила, что никто из членов комиссии по приёмке школ не стал бы подписывать акт, если бы кабинеты не были готовы к новому учебному году. В августе, по её словам, произошёл форс-мажор. Депутатов оправдания чиновников не удовлетворили. Председатель думской комиссии по соцполитике Руслан Юсупов заявил, что вопрос ремонта кровли школы № 55 начал обсуждаться ещё в 2015 году, когда он был главой Дзержинского района. 

«Сегодня при подготовке плана капитальных работ администрация школы не учла это или с управлением образования не отработала это первое. Второе почему было допущено наполнение крыши, как бассейна, Валерий Георгиевич? Значит, не были выполнены работы по очистке ливневых стоков. Знали ведь состояние кровли. Я считаю, это безответственное отношение директора школы», возмутился Руслан Юсупов. 

Суров отметил, что отремонтировать все 26 детских садов и школ летом невозможно, так как в июне ученики сдают ЕГЭ, а в июле и августе работают летние лагеря. Кроме того, необходимо серьёзное финансирование. Он также спросил Юсупова, почему тот сам не решил вопрос с ремонтом кровли в школе № 55, пока был главой Дзержинского района. Перепалку между чиновниками и депутатами прервал председатель НТГД Алексей Пырин. Он предложил коллегам отдельно рассмотреть вопрос по состоянию и ремонту кровель в образовательных учреждениях города на одной из комиссий по социальной политике. 

Напомним, после срыва учебного процесса в школе № 55 прокуратура Дзержинского района возбудила в отношении юридического лица административное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 70 тысяч рублей. При этом в ведомстве не исключают, что в дальнейшем наказанию могут быть подвержены отдельны должностные лица.

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