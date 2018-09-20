«Ремонт кровли нужен 26 школам и детским садам». Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала срыв учебного процесса в школе № 55

Сегодня в ремонте кровли нуждаются 26 школ и детских садов Нижнего Тагила. Об этом замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров сообщил на очередном заседании думы, комментируя срыв учебного процесса в школе № 55 в Дзержинском районе. Он также заявил, что на момент проверки состояния образовательного учреждения чиновниками крыша ещё не была дырявой.

«Я являюсь председателем комиссии по приёмке всех образовательных учреждений в городе. 16 августа был ливень, все мы видели, как плавал город. Произошло скопление воды на крыше школы, как в бассейне, и вода пошла вовнутрь, были притоплены третий и второй этажи. Поэтому на следующий день, когда мы выехали туда совместно с врип главы города [Владиславом Пинаевым], было принято решение: в такое здание заводить детей нельзя, нужно немедленно начинать ремонт кровли. Сейчас эти работы ведутся, но по большому счёту трудностей для жителей в данном микрорайоне мы не создали. Дети занимаются в две смены в школе № 8, которая находится в 25 метрах от школы № 55», — сказал Валерий Суров.

Ранее Дзержинская районная прокуратура направила в суд иск с требованием обязать образовательное учреждение произвести капитальный ремонт кровли и выполнить предписание по системе отопления до 31 октября 2018 года, а администрации города — профинансировать эти работы. В конце августа мэрия объявила аукцион по отбору подрядчика, который приведёт в порядок кровлю за 12,5 миллиона рублей. Его итоги будут подведены только после 24 сентября. До окончания ремонта крыши ученикам придётся ходить в соседнюю школу № 8. При этом сегодня Валерий Суров сообщил на заседании думы, что в школе № 55 нужно будет привести в порядок не только кровлю, но и третий этаж.

«Когда начали производить демонтаж утеплительного материала, оказалось, что плиты были нагружены до такой степени, что произошло их провисание. Когда утеплительный материал сняли, плиты встали в своё рабочее состояние и получилось так, что перегородки, которые на третьем этаже, просто повисли в воздухе. Расстояние между потолком и перегородками стало от 5 до 10 см, поэтому сейчас мы передвигаем порядка 500 тысяч рублей, чтобы провести ещё ремонт школы», — добавил чиновник.

Недавно назначенная начальником управления образования Татьяна Удинцева отметила, что никто из членов комиссии по приёмке школ не стал бы подписывать акт, если бы кабинеты не были готовы к новому учебному году. В августе, по её словам, произошёл форс-мажор. Депутатов оправдания чиновников не удовлетворили. Председатель думской комиссии по соцполитике Руслан Юсупов заявил, что вопрос ремонта кровли школы № 55 начал обсуждаться ещё в 2015 году, когда он был главой Дзержинского района.

«Сегодня при подготовке плана капитальных работ администрация школы не учла это или с управлением образования не отработала — это первое. Второе — почему было допущено наполнение крыши, как бассейна, Валерий Георгиевич? Значит, не были выполнены работы по очистке ливневых стоков. Знали ведь состояние кровли. Я считаю, это безответственное отношение директора школы», — возмутился Руслан Юсупов.

Суров отметил, что отремонтировать все 26 детских садов и школ летом невозможно, так как в июне ученики сдают ЕГЭ, а в июле и августе работают летние лагеря. Кроме того, необходимо серьёзное финансирование. Он также спросил Юсупова, почему тот сам не решил вопрос с ремонтом кровли в школе № 55, пока был главой Дзержинского района. Перепалку между чиновниками и депутатами прервал председатель НТГД Алексей Пырин. Он предложил коллегам отдельно рассмотреть вопрос по состоянию и ремонту кровель в образовательных учреждениях города на одной из комиссий по социальной политике.

Напомним, после срыва учебного процесса в школе № 55 прокуратура Дзержинского района возбудила в отношении юридического лица административное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 70 тысяч рублей. При этом в ведомстве не исключают, что в дальнейшем наказанию могут быть подвержены отдельны должностные лица.