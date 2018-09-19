Школе № 55 грозит 70-тысячный штраф за срыв учебного процесса. Из-за «подмахнувших» документ чиновников дети ещё полтора месяца будут учиться в соседнем здании

Учащиеся школы № 55 в Дзержинском районе Нижнего Тагила как минимум до ноября будут вынуждены ходить в соседнюю школу № 8. Как рассказали АН «Между строк» в районной прокуратуре, виноваты в срыве учебного процесса чиновники, которые приняли здание с дырявой крышей ещё 28 июня.

«В августе прокуратура Дзержинского района и специалисты Роспотребнадзора проводили плановую проверку образовательных учреждений, готовящихся к началу образовательного процесса. На втором и третьем этажах были выявлены протечки, так как кровля требует капитального ремонта. Кроме того, выяснено, что руководство образовательного учреждения до сих пор не выполнило предписание по поводу ремонта системы отопления», — рассказала АН «Между строк» помощник прокурора Дзержинского района Анна Недопёкина.

Надзорный орган возбудил в отношении юридического лица административное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП), предусматривающей наказание в виде штрафа до 70 тысяч рублей. Материалы переданы в Роспотребнадзор, который в ближайшее время примет решение о санкциях.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск об обязании школы произвести капитальный ремонт кровли и выполнить предписание по системе отопления до 31 октября 2018 года, а администрации города — профинансировать эти работы. Дело на данный момент находится в Дзержинском районном суде.

31 августа мэрия объявила аукцион по отбору подрядчика, который произведёт капитальный ремонт кровли не более чем за 12,5 млн рублей. Его итоги будут подведены после 24 сентября, после подписания договора у победителя есть 45 дней на производство работ. Если подрядчик не закончит их раньше, учебный процесс в школе № 55 может начаться не раньше середины ноября.

При этом в прокуратуре не исключают, что в дальнейшем наказанию могут быть подвержены должностные лица, допустившие срыв своевременного начала учебного процесса в здании школы. Сотрудники надзорного органа уже изложили свою позицию администрации города, которая, в свою очередь, может привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Директор школы № 55 Элана Ильиных отказалась от комментариев АН «Между строк» по телефону. Дозвониться до замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, который возглавлял комиссию по приёмке школы, а также до начальника управления образования Татьяны Удинцевой не удалось. Отметим, что приёмка здания осуществлялась ещё при бывшем начальнике Упро Игоре Юрлове, который до сих пор значится в данной должности на официальном сайте школы.