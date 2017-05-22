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23 Май 2017 15:35 | Метки: Новости

Ущерб по делу «Гоголь-центра» оценили в 35 миллионов долларов

В уголовном деле о растрате средств в московском театре «Гоголь-центр» фигурирует сумма ущерба 35 миллионов долларов, или около двух миллиардов рублей, со ссылкой на собственный источник пишет «Интерфакс». Собеседник агентства подчеркнул, что художественный руководитель театра Кирилл Серебренников проходит по делу как свидетель.

Официально следственные органы пока никак не прокомментировали ситуацию. Действующий руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, что сейчас у мэрии претензий к театру нет. 

Утром 23 мая следователи начали обыски дома у режиссёра Кирилла Серебренникова и в самом «Гоголь-центре». Сотрудников театра собрали в большом зале, у них изъяли телефоны. По разным данным, обыски проходят по уголовному делу либо о растрате, либо о хищении в особо крупном размере. Отмечается, что дело возбуждено в 2015 году против «неустановленных чиновников департамента культуры Москвы». 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC

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