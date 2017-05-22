Обыск у Кирилла Серебренникова связывают с делом о хищениях

Обыск у режиссёра «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проходит в рамках дела о хищениях, пишет РБК со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник. Отмечается, что дело было возбуждено по статье о хищении в особо крупном размере (при этом РБК ссылается на статью 159 УК РФ «Мошенничество»), а ущерб оценивается в более чем миллион рублей. Источник ТАСС добавил, что задержанных пока нет, будут проводиться допросы и другие следственные действия.

Обыски также проходят в возглавляемом Серебренниковым «Гоголь-центре», сообщила «Дождю» правозащитница Зоя Светова. По её словам, их проводят сотрудники ОМОНа.

Администрация «Гоголь-центра», как и режиссёр, не отвечает на звонки. Актёр «Гоголь-центра» Никита Кукушкин сказал «Дождю», что сотрудники театра пока не дают комментарии по ситуации.

Об обыске ранее сообщили журналисты Ольга Романова и Илья Барабанов. Официально полиция или следственные органы также пока не подтвердили эту информацию.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что задолженность «Гоголь-центра» перед различными организациями составляет около 80 млн рублей. Депутаты Госдумы от различных фракций поднимали вопрос о соблюдении финансовой дисциплины руководством театра. В частности, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв заявлял о намерении направить в государственные внебюджетные фонды и в ФНС запросы на предмет наличия отчислений со стороны прежнего руководства «Гоголь-центра».

С запросом о проверке финансовой деятельности «Гоголь-центра» ещё в 2015 году обращался к генпрокурору Юрию Чайке и главе Счётной палаты Татьяне Голиковой депутат Евгений Фёдоров.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: theins.ru