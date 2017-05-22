Правоохранители проводят обыск у режиссёра Кирилла Серебренникова

Правоохранительные органы пришли с обыском к художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, пишут журналисты Ольга Романова и Илья Барабанов. В связи с чем проводится обыск в квартире режиссёра, не сообщается. Официально полиция или следственные органы также пока не подтвердили эту информацию.

Журналист «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа пишет, что Серебренников не отвечает на звонки, но к нему выехал адвокат.

В 2013 году полиция уже проводила проверку в «Гоголь-центре» в связи с жалобами на спектакль Серебренникова «Отморозки». О последствиях этой проверки ничего не сообщалось.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости