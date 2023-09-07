Ущерб, нанесённый МУП «Тагилдорстрой» пенопластовой крошкой Черноисточинскому пруду, оценили в 3758 рублей. Виновному лицу сделали замечание  

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оценило вред, причинённый МУП «Тагилдорстрой» в результате неликвидации отходов в виде крошки от пенополистирола, в 3758 рублей. Об этом АН «Между строк» рассказали в надзорном ведомстве. Уточняется, что осмотр береговой линии проходил 28 июня.

«В связи с чем в целях устранения вышеуказанных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, возмещения вреда, причинённого окружающей среде, 28 июня 2023 года в адрес директора МУП “Тагилдорстрой” Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором внесено представление. По результатам рассмотрения представления требования прокурора признаны законными и обоснованными, удовлетворены: предприятием проведены дополнительные работы по сбору и вывозу отходов в виде пенополистироловой крошки, укреплению конструкции пульпопровода в целях исключения его возможного дальнейшего разрушения, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания», — говорится в ответе прокуратуры.

При этом, согласно ответу предприятия, внесение суммы платы в счёт возмещения вреда, причинённого окружающей среде, в бюджет Горноуральского городского округа планируется осуществить до 7 сентября 2023 года. Исполнение требований акта прокурорского реагирования в указанной части оставлено на контроле.

Напомним, впервые об экологической аварии стало известно в конце мая, когда из-за шквалистого ветра пенопластовые блоки раскрошились о прибрежные камни и загрязнили Черноисточинский пруд. Тогда директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев заявил АН «Между строк», что мусор будет убран.

МУП «Тагилдорстрой» является главной подрядной организацией, занимающейся экологической реабилитацией Черноисточинского водохранилища. Реализация мероприятий по очистке пруда продлится до 2024 года. Проект полностью профинансирован из средств федерального бюджета на сумму более 441 млн рублей. Согласно контракту, завершить очистку водохранилища от донных отложений компания должна к октябрю 2023 года.