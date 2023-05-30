После шквалистого ветра Черноисточинский пруд покрыла пенопластовая крошка от пульпопровода  

Черноисточинский пруд покрылся пенопластовой крошкой, которая ранее служила поплавком и защитой пульпопровода от земснаряда. Из-за шквалистого ветра вечером 29 мая пенопластовые блоки раскрошились о прибрежные камни и загрязнили Черноисточинский пруд. Сейчас, по словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, пенопластовую крошку убирают с берега шесть сотрудников.

«Из-за сильного ветра вчера пульпопровод прибило к берегу и защитная оболочка из пенопласта расшоркалась об камни. У нас даже лодка перевернулась маленькая. Этот пульпопровод был расположен около забора “Водоканала-НТ” и был в свободном плавании, поэтому так произошло. Теперь будем эту трубу якорить и привязывать мешок с песком», — рассказал АН «Между строк» Игорь Васильев.