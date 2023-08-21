Общественники снова бьют тревогу. Черноисточинский пруд до сих пор усыпан пенопластом

Экоактивист Рамиль Хакимов накануне на своей странице во «ВКонтакте» выложил фотографии Черноисточинского пруда, на которых видно, что на берегу и в воде до сих пор находятся остатки пенопластовой защиты пульпопровода для земснаряда.

Напомним, впервые об экологической аварии стало известно в конце мая, когда из-за шквалистого ветра пенопластовые блоки раскрошились о прибрежные камни и загрязнили Черноисточинский пруд. Тогда директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев заявил АН «Между строк», что мусор будет убран.

«Они практически все крупные обломки собрали, но ситуация такая, что крошки 15–20 сантиметров или 3–4 миллиметра сейчас разбросаны по Черноисточинскому пруду. Меня возмущает, что прокурор природоохраной прокуратуры собрал 28 июня представителей министерства природных ресурсов области, но результатов до сих пор нет. Когда была первая встреча с природоохранным прокурором, я предложил снять сразу всю защитную оболочку, чтобы она до конца не распалась. Но мы видим, что они решили собирать то, что отпало», — заявляет Хакимов.

Напомним, что мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища рассчитаны на четыре года, до 2024 года. Проект полностью профинансирован из средств федерального бюджета на сумму более 441 млн рублей. Согласно контракту, завершить очистку водохранилища от донных отложений МУП «Тагилдорстрой» должно к октябрю 2023 года.